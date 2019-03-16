Байкеры установят рекордный триколор на Гасфорте в честь воссоединения Крыма с Россией

В Симферополе стартовал масштабный мотопробег. Байкеры доедут до Севастополя и развернут большой российский флаг, который внесен в Книгу рекордов, в самой высокой точке города. Так на полуострове отметят 5-летие воссоединения полуострова с Россией.

В мотопробеге участвуют не только мотоциклисты, но и их родственники и друзья, ветераны и участники обороны Севастополя, казаки и местные жители. В пробеге участвуют просто все. Для них есть только одно обязательное правило: на каждом транспортном средстве должен присутствовать российский триколор.

Закончится пробег грандиозным концертом на горе Гасфорта. Глава Крыма Сергей Аксенов также будет присутствовать на праздничных мероприятиях, посвященным 5-летию воссоединения Крыма с Россией.

Напомним, воссоединение Крыма с Россией произошло после проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года. Подавляющее большинство местных жителей проголосовало за вхождение в состав РФ.

Украина результаты референдума не признает и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители сделали свой выбор демократическим путем и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул глава РФ Владимир Путин, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

События Крымской весны 2014 года отражены в художественном фильме Алексея Пиманова «Крым». Это история о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе. Главным героям в непростые дни исторических перемен предстоит сделать нелегкий выбор. Впервые на телевидении киноленту покажут 16 марта. Смотрите в 21:25 на телеканале «Звезда».