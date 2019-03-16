Boeing нашел способ решения проблем с 737 МАХ

Корпорация Boeing выпустит обновленное программное обеспечение (ПО) для пассажирских лайнеров модификации 737 МАХ. Именно такой самолет потерпел крушение 10 марта в Африке, после чего авиакомпании по всему миру приостановили полеты данного типа воздушного судна.

Обновленное ПО выйдет в течение недели. Несмотря на это, разработчик по-прежнему не обладает доказательствами того, что именно огрехи в системах управления стали причинами двух катастроф, с участием 737 МАХ в Эфиопии и Индонезии, сообщает Reuters.

Однако, большинство авиаэкспертов сходятся во мнении, что именно некорректная работа систем управления могла стать причиной гибели десятков людей.

Уверенности в этом добавляет тот факт, что на месте падения борта Ethiopian Airlines найден обломок стабилизатора, который был установлен в необычном положении.

В таком же положении находился триммер хвостового оперения «Боинга» компании Lion Air, который рухнул в Яванское море 29 октября 2018 года. Самолет разбился через 13 минут после взлета, погибли 189 человек.

Таким образом, за последние полгода, в мире произошло две авиакатастрофы с участием 737 МАХ, жертвами которых стали 346 человек.

Последняя трагедия разыгралась 10 марта, когда спустя шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абеба, упал самолет компании Ethiopian Airlines.

Погибли все 157 человек, находившихся на борту. В ближайшее время будут опубликованы записи с черных ящиков, которые должны пролить свет на истинные причины происшествия.