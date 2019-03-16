На Украине рассказали о планах СБУ провести взрывы в центре Киева

Сергей Коротких, известный в рядах участников боевых действий в Донбассе как «Боцман», рассказал о том, что служба безопасности страны заложила взрывчатку в центре Киева, чтобы не дать провести там марш.

Целью СБУ он называет желание обвинить митингующих в подготовке к вооруженному мятежу. Коротких подчеркивает, что марш, который пройдет в Киеве 16 марта, носит исключительно мирный характер, и любое промелькнувшее на нем оружие будет считаться провокацией СБУ. Об этом он рассказал на Youtube.

Ранее украинские националисты потребовали посадить за решетку президента страны Петра Порошенко и заместителя секретаря СБУ Олега Гладковского и его сына Игоря. В ходе митинга представители «Национального корпуса» прошли по центру Киева и вывесили огромный баннер со своими требованиями.