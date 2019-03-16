Тело Малашенко доставили в Москву

Тело медиаменеджера Игоря Малашенко доставили из Испании в Москву. Сооснователь телеканала НТВ скончался в возрасте 64 лет.

Мужчина ушел из жизни 25 февраля, в собственном доме. Согласно выводам медицинской экспертизы погибший задохнулся. Полиция исключила криминальный подтекст.

«Самолет приземлился. Теперь бюро "Ритуал" занимается всеми формальностями до понедельника», - сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Прощание с Малашенко назначено на 18 марта и состоится в 13.00 в ритуальном зале Троекуровского кладбища столицы, на котором он и будет похоронен.

Малашенко известен, как один из создателей телеканала НТВ. В 1996 году он возглавил предвыборный штаб президента РФ Бориса Ельцина.

В прошлом году Игорь Малашенко занял аналогичный пост в команде Ксении Собчак.