Полиция Новой Зеландии оцепила больницу из-за неизвестной угрозы
В настоящее время сотрудники спецподразделений осматривают помещения больницы.
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Полиция Новой Зеландии оцепила больницу в городе Хейстингс острова Северный. Сообщается об угрозе, характер которой не сообщается.
Местная радиостанция Newstalk ZB, сообщает, что в настоящее время сотрудники полиции обследуют помещения госпиталя и устанавливает обстоятельства некоего инцидента.
Накануне в новозеландском городе Крайстчерч, исповедующий праворадикальные взгляды австралиец, расстрелял 50 прихожан в двух мечетях.
В совершении преступления ему помогали сообщники, которых местной полиции удалось задержать спустя несколько часов после бойни.