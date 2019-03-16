Полиция Новой Зеландии оцепила больницу из-за неизвестной угрозы

Полиция Новой Зеландии оцепила больницу в городе Хейстингс острова Северный. Сообщается об угрозе, характер которой не сообщается.

Местная радиостанция Newstalk ZB, сообщает, что в настоящее время сотрудники полиции обследуют помещения госпиталя и устанавливает обстоятельства некоего инцидента.

Накануне в новозеландском городе Крайстчерч, исповедующий праворадикальные взгляды австралиец, расстрелял 50 прихожан в двух мечетях.

В совершении преступления ему помогали сообщники, которых местной полиции удалось задержать спустя несколько часов после бойни.