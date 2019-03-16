В Германии призвали отказаться от санкций против России

В палате депутатов Германии заявили о необходимости снятия санкций Запада, введенных против России.

Политик из партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн сказал, что запретительные меры наносят ущерб сотрудничеству с Россией и ставят под угрозу наличие рабочих мест в стране.

«”Альтернатива для Германии” выступает принципиально против санкций в отношении России и Крыма. Эти санкции должны быть сняты как можно скорее», — цитирует РИА Новости слова Линдеманна.

При этом, он напомнил общественности, что присоединение полуострова к России случилось в результате проведения законного референдума жителями Крыма, и именно свободное волеизъявление в партии считают одной из самых основополагающих вещей.

Линдеманн подчеркнул, что голосование, проведенное крымчанами, «было демократичным и его нужно уважать».

Напомним, ранее Минфин США расширил список санкций в отношении России. Его пополнили шесть физических лиц и восемь компаний, связанных с украинским кризисом. Но зарубежные издания, в свою очередь, отметили, что пользы от этого совсем не много, а скорее даже наоборот.