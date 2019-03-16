Режиссера «Стражей галактики» вновь приняли на работу в Disney

Джеймс Ганн вновь принят на работу в компанию Disney и станет режиссером фильма «Стражи галактики - 3». Ранее специалист был уволен за оскорбительные твиты десятилетней давности. В них режиссер неуместно шутил на тему насилия и педофилии, сообщает The Hollywood Reporter.

Позже, Ганн принес общественности свои извинения. Множество актеров, задействованных в съемках фантастической киноленты, встали на защиту скандалиста.

Узнав о своем восстановлении в должности, Джеймс Ганн поблагодарил всех неравнодушных к его карьере.

«Я чрезвычайно благодарен каждому, кто поддерживал меня в течение последних нескольких месяцев. Я всегда учусь и буду продолжать работать над тем, чтобы быть лучшим человеком, которым я могу быть. Я рад продолжать снимать фильмы, в которых исследуются узы любви, которые связывают всех нас», - написал Ганн в своем аккаунте в Twitter.

«Стражи галактики - 3» - ожидаемая кинолента, которая является логическим продолжением картин отснятых в 2014 и 2017 годах, а также частью кинематографической вселенной Marvel. Мировая премьера франшизы намечена на 2020 год.