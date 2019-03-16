Политолог из США объявила о победе России в «санкционной войне»

Профессор политологии из Университета содружества Вирджинии в США заявила о победе России в «санкционной войне». Джуди Твигг считает, что западные ограничения наоборот приносят российской стороне выгоду и стимулируют рост ее экономики.

В своей статье она отмечает тенденцию того, что с течением времени вводимые Западом ограничения стали для России скорее «плюсом», чем «минусом», хотя изначально были призваны «наказать» Москву.

В издании National Interest, опубликовавшем текст Твигг, приводится в пример подъем сельскохозяйственного сектора России, к которому привели ограничительные меры США.

«Многие инвесторы, которые ранее не проявляли никакого интереса к сельскому хозяйству, внезапно заинтересовались этой темой», — подытожила профессор.

Ранее Минфин США расширил список санкций в отношении России. Его пополнили шесть физических лиц и восемь компаний, связанных с украинским кризисом.