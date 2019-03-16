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Писатель-фронтовик Юрий Бондарев отметил 95-летний юбилей

Андрей Аркадьев
05:24 16.03.2019
Вечер, посвященный 95-летию писателя, прошел в Центральном доме литераторов.

Писатель, ветеран Великой Отечественной войны, лауреат Ленинской премии и двух Государственных премий СССР Юрий Бондарев отмечает 95 лет со дня своего рождения. В Центральном доме литераторов, расположенном по улице Большая Никитская в Москве, прошел юбилейный вечер, посвященный его творчеству. На мероприятие были приглашены известные поэты, писатели, общественники, музыканты.

На сцене выступили артист МХАТ им. Горького Валентин Клементьев, артистка Московской филармонии Лариса Савченко, профессор Московской консерватории Полина Федотова (фортепиано), солистка театра «Новая опера» им. Е.Колобова Елена Терентьева, солист оперного театра Московской консерватории Николай Ефремов, лауреат всероссийских и международных конкурсов София Федотова (скрипка).

Советский писатель Юрий Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске Оренбургской области. Он прошел до конца Великую Отечественную войну, отразив ее в своем творчестве, принимал участие в Сталинградской битве, форсировании Днепра, штурме Киева. Перу литератора принадлежат повести «Юность командиров», «Батальоны просят огня», романы «Горячий снег», «Тишина».

По произведениям Бондарева сняты художественные фильмы «Последние залпы», «Тишина», «Горячий снег». По мотивам повести «Батальоны просят огня» была снята киноэпопея «Освобождение».

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