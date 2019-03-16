«Яндекс» начал тестировать собственную социальную сеть «Аура», которая будет работать внутри приложения компании.

Сеть будет искать новых друзей на основе нейронных сетей, машинного обучения и других технологий «Яндекса», а также использовать информацию, уже предоставленную пользователями на других ресурсах компании.

Подключившиеся к сети смогут также выбирать аудиторию для своих публикаций, например, на основе возраста, пола или геолокации.

«Яндекс. Аура» знакомит людей между собой: пользователь может вступать в сообщества, создавать посты и таргетировать их не на ограниченный круг своих подписчиков, а на выбранную аудиторию», - говорится в заявлении пресс-службы компании.

На текущий момент стать пользователем новой социальной сети можно, получив приглашение от действующего участника тестирования. Каждый активной пользователь сможет пригласить до пяти новичков в сутки.

За порядком в сети, качеством фотографий и содержанием постов будут следить модераторы компании.