В Швейцарии отреагировали на ограничения США против Международного уголовного суда

В Министерстве иностранных дел Швейцарии отреагировали на решение Соединенных Штатов ввести визовые ограничения в отношении представителей Международного уголовного суда (МУС).

Швейцарская сторона выражает сожаления в связи с данным обстоятельством. Ограничения и иные санкционные запреты вызвали во внешнеполитическом ведомстве страны как минимум недоумение.

«Суд независим и проводится только в соответствии с законом. Он не должен становиться целью для политических мер», — говорится в сообщении на сайте МИД.

При этом, от своей позиции поддержки Международного уголовного суда в Швейцарии отказываться не стали.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео объявил «политику визовых ограничений в отношении тех, кто ответственен за любые расследования МУС применительно к американским военным». В чем именно выражаются ограничения, он не пояснил.