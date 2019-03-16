Добровольцы восстанавливают освещение на городской набережной Алеппо

Добровольцы из общественной организации «Друзья Алеппо» приступили к восстановлению освещения на набережной в центре сирийского города. И вот их первый крупный проект - восстановление освещения на набережной канала реки Куэйк в центре Алеппо.

Они уже проложили почти пять километров проводов и установили больше 50 цветных фонарей.

«До войны Алеппо был очень красивым городом, центром притяжения для туристов. Боевики все разграбили и разрушили. Сейчас город понемногу восстанавливается, но проблем еще хватает», - рассказал глава общественной организации Алладин Омар.

Ночная подсветка на набережной - один из проектов организации. Ее глава говорит, что есть планы и по восстановлению уличной иллюминации в центре города.

Сегодня правительство Сирии возводит новые линии электропередачи на направлении Дамаск-Алеппо, чтобы обеспечить более регулярную и устойчивую подачу электроэнергии в Алеппо - северную столицу Сирии. Сегодня задача восстановления города обозначена как одна из приоритетных, на которую выделены значительные средства из сирийского бюджета.