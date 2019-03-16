Вулкан Безымянный засыпал пеплом поселок Усть-Камчатск

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил огромный столб пепла и дыма высотой в 15 километров. Облако вулканического пепла движется к востоку от Безымянного, в сторону поселка Усть-Камчатск, жители которого сообщают о прохождении пеплопада.

Извержение огнедышащей горы началось ранним утром в субботу.

В настоящее время сейсмологи готовы фиксировать подземные толчки в районе вулкана, которому уже присвоен «красный» уровень авиационной опасности.

«При вдыхании пепла и попадании его в легкие возможны аллергические реакции, поэтому при пеплопаде необходимо закрыть окна и двери и не выходить на улицу. Необходимо надеть респираторы или хлопчатобумажные повязки. Кроме того, в непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парообразных выбросах», - говорится в официальном сообщении на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Вулканическая активность Безымянного существенно возросла в конце февраля. Уже тогда ученые предупреждали о скором извержении.

Безымянный - один из самых активный вулканов в мире. Он находится в 40 километрах от ближайшего населенного пункта. Самое мощное извержение, получившее название «Тип Безымянный», произошло на горе 30 марта 1956 года.

Тогда вулкан выпросил столб пепла на высоту в 40 километров. Поток грязи, земли и камней наполнил реку Камчатка.

На площади 500 квадратных километров от восточного подножья горы были повалены все деревья.