В Крыму заявили о рекорде по визитам иностранных делегаций

Впервые за 5 лет с момента возвращения в Россию Крым побил рекорд по визитам делегаций из-за рубежа. Об этом сообщил вице-премьер полуострова Георгий Мурадов.

По его словам, в среднем за последнюю пятилетку Крым каждый год посещали от 100 до 150 делегаций, причем с постоянным повышением, особенно в последние годы.

«В Крыму за последние пять лет побывали люди со всего мира. Первая пятилетка стала рекордной в посещаемости зарубежными гостями и это тенденция демонстрирует быстрый рост», – заявил Мурадов в интервью РИА Новости.

Премьер отметил, что в данный момент на полуострове работают десятки предприятий, доля в которых принадлежит иностранным гражданам. Мурадов поделился, что их количество постоянно растет вне зависимости от вводимых против России санкций, а угрозы украинской стороны лишь подстегивают интерес еще больше.

«Все это побуждает их лично посмотреть, что на самом деле происходит в Крыму», – подытожил политик.

Напомним, воссоединение Крыма с Россией произошло после проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года. Подавляющее большинство местных жителей проголосовало за вхождение в состав РФ.

Украина результаты референдума не признает и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители сделали свой выбор демократическим путем и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул глава РФ Владимир Путин, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

События Крымской весны 2014 года отражены в художественном фильме Алексея Пиманова «Крым». Это история о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе. Главным героям в непростые дни исторических перемен предстоит сделать нелегкий выбор. Впервые на телевидении киноленту покажут 16 марта. Смотрите в 21:25 на телеканале «Звезда».