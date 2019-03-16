Дюмин рассказал о готовности Тульской области к выполнению задач нацпроектов

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в интервью «Звезде» рассказал о развитии новой системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами с учетом потребности каждого человека. Глава региона отметил, что соответствующую задачу поставил президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию РФ.

«Мы перешли на совершенно новый, долговременный подход и внимание к данной категории населения. Раньше был формальный подход, разовые приезды домой. Теперь перешли на новый этап, долговременный, долгосрочный, где с людьми, которые требуют особого внимания, особой заботы, будет в течение 5-6 часов находиться обученный персонал, и спектр услуг, необходимый для людей с этими ограничениями, будет намного расширен», - подчеркнул губернатор.

Дюмин напомнил, что увеличение продолжительности жизни и активная старость - это задача, которая поставлена президентом перед руководством Тульской области, и власти региона реализуют ее уже в течение года.

«Мы уже по результатам видим, когда приезжаем в соцучреждения, когда мы посещаем инвалидов на дому, мы видим по психологии, по настроению, что у людей появляется надежда, они видят внимание, заботу, теплоту», - добавил он.

Губернатор также рассказал о промежуточных итогах реализации на территории Тульской области Указа Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». По словам Дюмина, эта задача является приоритетной, сформированы рабочие группы на региональном и федеральном уровнях, проведены две отраслевые встречи с местными промышленниками, в том числе с оборонно-промышленным комплексом.

«Найти новые механизмы, возможности для эффективных точных решений, чтобы те цели и задачи, которые поставил президент в рамка национальных приоритетов были исполнены. Те задачи, которые поставил глава государства, мы будпем выполнять, чего бы это ни стоило», - поделился Дюмин.

Он подчеркнул, что власти региона создают перечень стратегических и оперативных вопросов, которые должны быть решены, скорректированы и дополнены. Происходит взаимодействие как с работающими на территории области холдингами и предприятиями, так и с Министерством промышленности и труда, с Министерством промышленности и торговли и другими профильными федеральными министерствами.

Напомним, 15 марта Алексей Дюмин вместе с Министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным посетил ряд промышленных и социальных предприятий в Тульской области, которые участвуют в программе производительности труда и эффективности занятости, а также в программе долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в рамках реализации национальных проектов.