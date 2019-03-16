В Совфеде отреагировали на новые санкции США против России

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на санкции, которые были введены Канадой против РФ из-за ситуации на Украине и инцидента в Керченском проливе.

По его словам, Оттава не решилась вводить санкции против злоумышленников, причастных к гибели людей в Ираке, однако вводит новые меры против России.

«"Высоконравственная" Канада не ввела санкции против Буша, Чейни, Рамсфелда и Блэра, виновных в гибели сотен тысяч людей в Ираке, но с упоением вводит все новые санкции против росс. (российских – прим. ред.) политиков и глав госкомпаний», - написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что США расширили список антироссийских санкций. В список попал замглавы погранслужбы России Геннадий Медведев, а также компания «Океанприбор», зеленодольский завод, ярославский судостроительный завод и ряд крымских предприятий.