«Правительство Новой Зеландии могло знать, что это произойдет» - проживающая в стране россиянка о теракте

Проживающая в Новой Зеландии россиянка Наталия Трояновская поделилась в комментарии «Звезде» подробностями страшной трагедии в Крайсчерче, где произошла стрельба в двух мечетях.

Она подчеркнула, что в момент инцидента находилась с мужем на деловом обеде, где выступали люди. И в какой-то момент на сцену вышел представитель мэрии, который сообщил о стрельбе в парке.

«Выстрелов лично я не слышала. Мало кто слышал. Атмосфера была напряженная. Мало того, что безумно жаль всех погибших людей, на местах, где произошла трагедия, лежат цветы. Люди приходят, скорбят», - сообщила она.

Трояновская добавила, что сейчас, спустя некоторое время, возникает вопрос, почему такое могло произойти.

«Многие люди думают, что правительство каким-то образом знало, что это может произойти. Террорист выложил манифест до этого. Я не могу сказать, что какая-то паника в городе, но есть ощущение какого-то ужаса», - отметила она.

Также она подчеркнула, что всю ночь в городе летал вертолет.

Ранее сообщалось, что суд округа Крайстчерч на территории Новой Зеландии решил оставить под стражей 28-летнего Брентона Тарранта, напавшего на мечети, до 5 апреля. Премьер Новой Зеландии Джасинжа Ардерн уже назвала инцидент терактом. В настоящее время известно о задержании троих подозреваемых в причастности к нападению.

Инцидент произошел 15 марта. В двух мечетях округа произошла стрельба. В результате погибли 49 человек, еще 48 были госпитализированы. Премьер Новой Зеландии Джасинжа Ардерн уже назвала инцидент терактом. В