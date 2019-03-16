Двое детей погибли при пожаре в доме под Красноярском

В деревне Бобровка Красноярского края произошла трагедия - при пожаре в частном доме погибли двое маленьких детей. Об этом сообщили в краевом главе МЧС.

Известно, что возгорание произошло в 03:10 (23:10 по московскому времени). Однако о пожаре было сообщено поздно, в результате чего на момент прибытия пожарных подразделений кровля дома и веранда были охвачены огнем.

«Самостоятельно эвакуировались из дома два человека. Площадь пожара 64 квадратных метра», - отметили спасатели.

Вместе с тем известно, что в результате пожара погиб мальчик 2018-го года рождения и девочка, родившаяся в 2016-м году. Еще одна девушка 1996-го года рождения была госпитализирована в Казачинскую ЦРБ. Она получила ожоги тела второй и третьей степени.

Известно, что пожар удалось ликвидировать лишь в 06:50 (02:50 по московскому времени). Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

К тушению пожара были привлечены 22 человека и задействовано семь единиц техники.