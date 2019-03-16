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Ракета Delta 1V со спутником для ВС США стартовала с космодрома во Флориде

Наталия Майорова
04:21 16.03.2019
Предстартовый отсчет был приостановлен за четыре минуты до первоначального времени из-за возникших проблем.
Ракета Delta 1V со спутником для ВС США стартовала с космодрома во Флориде
© Фото: United Launch Alliance, youtube

В пятницу, 15 марта, был осуществлен запуск ракеты-носителя Delta 1V с космодрома на мысе Канаверал. Это произошло в 20:26 по местному времени (03:26 по субботнему времени в Москве).

Предстартовый отсчет был приостановлен за четыре минуты до первоначально намечавшегося на 19:11 (02:11 по московскому времени) из-за проблемы, связанной с клапаном на трубопроводе в первой ступени, а также с датчиком давления в кислородном баке второй ступени ракеты-носителя.

Позже возникла проблемы со спутниковой системой NASA, используемой для отслеживания траектории пуска и передачи телеметрической информации.

Спутник весит 5,8 тонн. Его целью является обеспечение связи подразделений ВС США, а также стран-союзников американской стороны. При этом отмечается, что устройство имеет широкие возможности для обеспечения связи относительно других коммуникационных военных спутников США. При этом он способен обеспечивать передачу информации со скоростью 11 Гб/секунду.

Для ракеты-носителя Delta 1V этот старт стал уже 39-м с начала эксплуатации, уточняет Space.com.

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