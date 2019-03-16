Огни Останкинской башни погасли на час в память о жертвах теракта в Новой Зеландии

После полуночи в субботу, 16 марта, на Останкинской башне в Москве погасли на час все огни. Это произошло в память о жертвах теракта в Новой Зеландии, где случилась стрельба в мечетях. В результате трагедии погибли 50 человек, еще столько же находятся в больницах.

Решение о выключении огней на Останкинской башне было принято государственным оператором ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

Кадры темной Останкинской башни публикуют пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что суд округа Крайстчерч на территории Новой Зеландии решил оставить под стражей 28-летнего Брентона Тарранта, напавшего на мечети, до 5 апреля. Премьер Новой Зеландии Джасинжа Ардерн уже назвала инцидент терактом. В настоящее время известно о задержании троих подозреваемых в причастности к нападению.