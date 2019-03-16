Порошенко рассказал о «триедином ударе» по России

Президент Украины Петр Порошено рассказал о так называемом «мощном и триедином» ударе по России, якобы нанесенном трансатлантическими странами. Он также выразил благодарность США и Канаде за введение новых санкций против российской стороны.

«Украинско-трансатлантическая коалиция едина и крепка, как никогда, в защите фундаментальных принципов международного права, в особенности суверенитета и нерушимости границ Украины», - написал Порошенко в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что Вашингтон ввел санкций против восьми компаний из России, а также против шестерых человек.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что Канада старается «перещеголять» своего «большого брата» в стремлении расширять антироссийские санкции.