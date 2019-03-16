Число жертв стрельбы в мечетях Новой Зеландии выросло до 50 человек

В пятницу, 15 марта, в результате полученных при теракте в новозеландской мечети ранений умер саудовский подданный Мохсен аль-Мазини. Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Ибрахим аль-Асаф.

Число погибших в результате стрельбы таким образом увеличилось до 50 человек. При этом примерно столько же в настоящее время находятся в больницах.

Ранее сообщалось, что суд округа Крайстчерч на территории Новой Зеландии решил оставить под стражей 28-летнего Брентона Тарранта, напавшего на мечети, до 5 апреля.

Инцидент произошел 15 марта. В двух мечетях округа произошла стрельба. В результате погибли 49 человек, еще 48 были госпитализированы. Премьер Новой Зеландии Джасинжа Ардерн уже назвала инцидент терактом. В настоящее время известно о задержании троих подозреваемых в причастности к нападению.