Суд продлил срок пребывания новозеландского стрелка под стражей

Суд округа Крайстчерч на территории Новой Зеландии решил оставить под стражей 28-летнего Брентона Тарранта, напавшего на мечети, до 5 апреля. Соответствующее заявление публикует издание New Zealand Herald.

В публикации подчеркивается, что Таррант предстал перед судом в субботу, 16 марта. Дежурный адвокат Ричард Питерс отметил, что заявление об освобождении под залог не будет подано. Тарранту предъявлены обвинения в убийстве.

В пятницу, 15 марта, в двух мечетях округа произошла стрельба. В результате погибли 49 человек, еще 48 были госпитализированы.

Премьер Новой Зеландии Джасинжа Ардерн уже назвала инцидент терактом. В настоящее время известно о задержании троих подозреваемых в причастности к нападению.