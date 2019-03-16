Мадуро анонсировал «мощные изменения» в работе правительства Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал «мощные» изменения в работе правительства страны. Он подчеркнул, что намерен объявить о них «очень скоро».

«Настало время великих изменений, чтобы быть больше и лучше, чтобы продвигаться по нашим основным фронтам сражений - в управлении страной, обеспечении стабильности, процветания, национального и народного счастья», - сообщил он.

Вместе с тем Мадуро не уточнил, что именно подразумевает под грядущими в стране изменениями. Он лишь подчеркнул, что министрам следует идти на улицы, чтобы оказывать больше внимания сферам работы.

«Нужно править вместе с народом на улицах», - цитирует его РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой в Вене заявил, что Россия поддерживает права Венесуэлы как равного члена международного сообщества.