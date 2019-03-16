В Минобороны РФ рассказали о действиях американского В-52 после его обнаружения российскими ПВО

Американский стретегический бомбардировщик В-52 развернулся сразу после взятия его на сопровождение дежурными средствами российских ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Самолет не приближался к границам РФ ближе 150 км и совершил разворот в обратном направлении сразу после взятия его на сопровождение дежурными средствами российских ПВО», - сказано в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что самолет совершил пролет с включенным транспондером параллельным курсом к территориальным водам РФ над нейтральными водами Балтийского моря.

Ранее мониторинговые западные авиаресурсы отмечали, что американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, вылетев с авиабазы Барксдейл, расположенной в американском штате Луизиана, пересек Атлантический океан и направился в направлении, параллельном к российским территориальным водам.

Напомним, что в последнее время отмечается значительное увеличение количества полетов иностранных разведсамолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за границей. Зарубежные летательные аппараты регулярно появляются над акваторией Балтийского моря, в районе Крыма и Краснодарского края, а также вблизи российских баз в Сирии.