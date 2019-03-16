Мотопробег и праздничный салют: Крым торжественно встречает пятилетие в составе РФ

В Крыму 16 марта встречают пятую годовщину референдума, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. Тогда крымчане большинством голосов выбрали присоединение к РФ.

В частности, празднование юбилейной годовщины референдума в Крыму начнется с песенного флешмоба. В нем примут участие крымские студенты и байкеры. Мероприятие пройдет на центральной площади Симферополя.

«Смешанный хор исполнит государственный гимн Российской Федерации и государственный гимн Республики Крым», - уточняется в сообщении крымского правительства.

После этого начнется масштабный авто-мотопробег, который начнется в Симферополя и протянется до горы Гасфорта, где будет развернут самый большой российский триколор, внесенный в Книгу рекордов России.

Также в этот день на территории городов и районов республики состоятся праздничные шествия, концертные программы и народные гуляния, которые завершатся яркими салютами.

Ранее сообщалось о том, что Крым посетила французская делегация. В ее составе - почетные члены парламента Франции, а также бывшие и действующие депутаты Нацсобрания и представители муниципальных властей. В ходе программы празднования годовщины воссоединения Крыма с РФ, у делегации запланирован ряд встреч, а также посещение Французского воинского кладбища в Севастополе и культурного центра «Альянс Франсез».

Делегация Госдумы РФ прибыла в Симферополь в этот четверг, 14 марта. В ее составе - министры здравоохранения и просвещения Вероника Скворцова и Ольга Васильева, а также лидеры всех парламентских фракций.

События Крымской весны 2014 года отражены в художественном фильме Алексея Пиманова «Крым». Это история о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе. Главным героям в непростые дни исторических перемен предстоит сделать нелегкий выбор. Впервые на телевидении киноленту покажут в субботу, 16 марта. Смотрите в 21:25 на телеканале «Звезда».