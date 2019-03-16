Порошенко обругал украинского пенсионера за «благодарность» о бедности: видео

В пятницу, 15 марта, в ходе предвыборной поездки по стране президент Украины Петр Порошенко вновь попал в нелепую ситуацию. Во время посещения мемориального парка Красное Поле в Закарпатье глава государства вступил в спор с одним из украинских пенсионеров, «поблагодарившим» его за бедность в стране.

«Спасибо за бедность, Петр Алексеевич», - выкрикнул мужчина.

Сначала Порошенко никак не отреагировал на это, однако когда украинец вновь выкрикнул недовольство, украинский президент повернулся к нему и в грубой форме поправил.

«Не за бедность, а за борьбу с бедностью», - заявил он.

Однако мужчина не растерялся и подчеркнул, что «вы (украинские власти - прим. ред.) довели нас до этой бедности». Кадры были опубликованы на YouTube.

«Если вы пенсионер, то вы должны совесть иметь», - парировал Порошенко.

Ранее еще один нелепый конфуз случился с Порошенко во время его поездки в Черниговскую область. В ходе приветствия им местных жителей, которые пришли на встречу, украинский лидер проявил чрезмерное внимание и стал обниматься и жать руки всем желающим. В какой-то момент Порошенко решил символично обменяться поцелуями с одной из пришедших украинок. Однако женщина осталась крайне равнодушна к такому проявлению симпатии и даже не «ответила» на поцелуй.

Ранее в СМИ неоднократно обсуждались странные действия Порошенко. Например, пользователи Сети высмеяли «побег» президента Украины от радикалов, а также возмутились тем, что украинский лидер сорвал шапку с одной из украинок.