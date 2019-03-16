Названы сроки расшифровки данных черных ящиков разбившегося в Эфиопии Boeing

На расшифровку и анализ показаний черных ящиков самолета Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение вблизи Эфиопии, потребуется несколько дней. С соответствующим заявлением выступил генеральный директор авиакомпании Ethiopian Airlines Теволде Гебремариам.

Он подчеркнул, что в настоящее время во Францию была направлена делегация из шести человек, которые участвуют в процессе расшифровки черных ящиков.

«Чтобы прочитать, проанализировать, понять, потребуется несколько дней», - отметил Гебремариам.

Вместе с тем он добавил, что существует запись голосов и данные приборов, однако их необходимо объединить.

Гебремариам отметил, что в расшифровке данных черных ящиков Boeing 737 MAX 8 принимают участие представители Национального бюро по безопасности на транспорте США и Бюро расследования инцидентов Эфиопии.

В заключение он отметил, что обстоятельства авиакрушения напоминают трагедию с лайнером аналогичной модели индонезийской авиакомпании Lion Air, уточняет «Синьхуа».

«Это выглядит так же, как и Lion Air, потому что полет продолжался всего шесть минут», - цитирует ТАСС.

Десятого марта в Эфиопии потерпел крушение самолет Boeing 737 MAX. В результате инцидента погибли 157 человек. На месте крушения были обнаружены два черных ящика.