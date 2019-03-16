В Самаре полыхает здание автосервиса: видео
Инцидент произошел на улице Алма-Атинская. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.
В Самаре полыхает автосервиса. Возгорание произошло на площади почти 400 квадратных метров.
В пресс-службе МЧС РФ отметили, что инцидент произошел на улице Алма-Атинская.
«Горит двухэтажное кирпичное здание автосервиса», - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены 75 человек и 19 единиц техники.