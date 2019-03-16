В Самаре полыхает здание автосервиса: видео

В Самаре полыхает автосервиса. Возгорание произошло на площади почти 400 квадратных метров.

В пресс-службе МЧС РФ отметили, что инцидент произошел на улице Алма-Атинская.

«Горит двухэтажное кирпичное здание автосервиса», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены 75 человек и 19 единиц техники.