В СБ ООН осудили стрельбу в Новой Зеландии

В пятницу, 15 марта, Совет Безопасности ООН осудил нападение на посетителей мечетей в городе Крайстчерч. В результате происшествия погибли 49 человек, уточняет Reuters.

Согласно тексту заявления, в СБ ООН назвали эту атаку чудовищной и трусливой. В организации подчеркнули, что любые акты терроризма являются преступными и не имеют оправданий.

«Члены Совета Безопасности вновь подтвердили, что терроризм во всех своих формах и проявлениях составляет одну из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности», - говорится в сообщении.

В пятницу, 15 марта, вооруженные люди открыли стрельбу в мечетях Аль-Нур и Линвуд в административном центре региона Кентербери - Крайсчерче. В помещениях находились сотни людей.

В результате теракта погибли 49 человек. Еще десятки были госпитализированы. По обвинению в атаке были арестованы три человека. Позже стало известно, чт саперы уничтожили два подозрительных предмета в районе железнодорожного вокзала и торгового центра. В полиции уточнили, что сам стрелок, который устроил трансляцию бойни в прямом эфире, еще находится на свободе. Все силы полиции брошены на его поиски.