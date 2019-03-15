Обнаружена скрытая уязвимость Windows, позволяющая управлять чужим ПК удаленно

Специалисты обнаружили уязвимость в системе Windows, благодаря которой хакеры могут получить полный контроль над чужим ПК. При этом эксперты убеждены, что преступные группировки SandCat и FruityArmor уже неоднократно прибегали к данной «бреши».

В частности, речь идет об уязвимости нулевого дня, которая нацелена на Windows 8 и Windows 10. Эксперты в сфере кибербезопасности отметили, что данный инструмент является достаточно редким и дорогим в разработке. При этом мошенники могли управлять компьютером жертвы удаленно благодаря заражению ПК вредоносным кодом.

Исследователи присвоили данной уязвимости код CVE-2019-0797. В свою очередь, представители Microsoft уже занялись поиском и разработкой решения проблемы, уточняет сайт kaspersky.ru.

Ранее неизвестная уязвимость была обнаружена операционной системе Windows. С ее помощью хакеры могли получить доступ к Сети или устройству пользователя.