Российские ПВО сопроводили стратегический бомбардировщик ВВС США в небе над Балтикой

Стратегический бомбардировщик Boeing B-52 ВВС США совершил пролет параллельным курсом к территориальным водам Российской Федерации над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Самолет В-52 ВВС США совершил пролет с включенным транспондером над нейтральными водами Балтийского моря параллельным курсом к территориальным водам Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет не приближался к границам Российской Федерации ближе 150 км и совершил разворот в обратном направлении сразу после взятия его на сопровождение дежурными средствами российских ПВО.

В последнее время активность иностранных разведсамолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за границей значительно увеличилась. Они регулярно появляются над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также вблизи российских баз в Сирии.