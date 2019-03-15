На Украине захотели запретить въезд в страну Тото Кутуньо

Депутаты Верховной рады обратилась к руководителю СБУ Василию Грицакус с предложением ввести запрет на въезд на Украину итальянского певца Тото Кутуньо. Об этом пишет украинское издание «Экономист».

По мнению народных избранников, это необходимо сделать, поскольку артист имеет «пророссийскую позицию».

Стоит отметить, что концерт Кутуньо в Киеве запланирован на 23 марта.

«Будем смотреть, что будет дальше», - сказал официальный представитель певца.

При этом он подчеркнул, что каких-либо уведомлений об отмене концерта Тото Кутуньо не получал.

Ранее сообщалось, что исполнителя легендарной «Феличиты» певца Аль Бано на Украине внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.