Танк из 15 тысяч фотографий фронтовиков восхитил посетителей Нижегородского кремля

Уникальная картина, созданная из 15 тысяч фотографий фронтовиков, восхищает посетителей Нижегородского кремля уже не один год. На созданном еще в 2014 году панно изображено главное оружие Великой Победы – выпущенный на нижегородском заводе «Красное Сормово» легендарный танк Т-34 на улицах Берлина.

Идею создать такую картину предложили члены военного-исторического общества. Они самостоятельно собирали фотографии по крупице среди ветеранов и их семей. Идею воплотил художник Игорь Пшеницын.

На снимках – лица героев, боевая техника времен Великой Отечественной войны, а также драматичные сцены из жизни на фронте.

Мемориал представляет собой триптих в нишах стен нижегородского кремля. В левой части картины истребитель Ла-5, созданный в горьковском ОКБ Лавочкина и производившийся на заводе имени Орджоникидзе. В правой части изображен ночной залп гвардейских реактивных минометов «Катюша», изготавливавшихся во время войны во многих советских городах.