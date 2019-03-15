«Стараются перещеголять “большого брата”» - в МИД РФ прокомментировали санкции со стороны Канады

Канада старается «перещеголять» своего «большого брата» в стремлении расширять антироссийские санкции. Такое заявление сделали в МИД РФ.

«Оставаясь в плену убеждений в собственной непогрешимости, они, видимо, полагают, что если еще поднажать, Россия начнет следовать их установкам. Такого не будет», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского министерства.

В ведомстве при этом добавили, что антироссийские «санкционные раунды», сколько бы их ни было, не приводят к желаемым для Запада результатам.

Ранее стало известно, что Канада ввела санкции против 114 россиян и 15 компаний из РФ. Информацию об этом распространил канадский МИД. По данным внешнеполитического ведомства, ограничительные меры вводятся в связи с ситуацией, произошедшей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Напомним, 25 ноября 2018 года украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. На требования российских пограничников остановиться они не реагировали. Вскоре суда ВМС Украины задержали. Нарушители на допросе признались, что выполняли приказ: их действия координировали сотрудники СБУ.

