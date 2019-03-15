Новые санкции США вызвали сожаление у МИД РФ

Новые санкции США и Канады, которые были расширены в пятницу 15 марта, не удивили и не привнесли ничего нового, а лишь вызвали сожаление. Об этом сообщает МИД России.

«Ничего нового и необычного в этом нет. США и Канада продолжают следовать пагубному курсу на полное разрушение двусторонних отношений с Россией, это вызывает сожаление», - говорится в сообщении МИД РФ.

При этом в МИД отметили, что практический ответ на санкции непременно последует со стороны Москвы.

Ранее сообщалось, что США расширили список антироссийских санкций. В список попал замглавы погранслужбы России Геннадий Медведев, а также компания «Океанприбор», зеленодольский завод, ярославский судостроительный завод и ряд крымских предприятий.