В Минобороны РФ сообщили о гибели пяти детей в лагере беженцев «Рукбан» в Сирии

В лагере «Рукбан» в Сирии за последние 10 дней погибло не менее пяти детей. Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

«По информации, поступившей в российский Центр по примирению от жителей лагеря, только за последние 10 дней там отмечено не менее пяти случаев гибели детей», - сказал он.

Кроме того, сообщается о случаях перераспределения гумпомощи в пользу семей боевиков, а также их продажи другим жителям лагеря.

«В результате, из-за отсутствия денежных средств значительная часть беженцев в лагере "Эр-Рукбан" фактически находится на грани выживания», - сказал глава российского Центра.

Лагерь «Рукбан» расположен на сирийско-иорданской границе. Всего в нем находится около 50 тысяч беженцев. Несмотря на готовность властей Сирии разместить всех беженцев на территории страны, США насильно удерживают их и не заинтересованы в разрешении катострофической гуманитарной и санитарной ситуации в печально известном лагере.

Кроме того, руководитель российского Центра сообщил о непрекращающихся случаях нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков, действующих в Идлибской зоне деэскалации. По его словам, в течение суток боевики нанесли не менее 14 обстрелов по населенным пунктам в провинциях Латакия, Алеппо и Идлиб.