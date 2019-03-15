Минтранс планирует установить минимальные габариты ручной клади

В Минтрансе намерены установить для авиаперевозчиков минимальные габариты бесплатной ручной клади. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Федеральные авиационные правила (ФАП) могут быть изменены, исходя из допустимых объемов багажных полок различных моделей воздушных судов и пассажировместимости.

«Для воздушных судов, пассажировместимостью свыше 98 пассажирских кресел, считаем целесообразным рассмотреть ограничение размеров ручной клади, разрешенной к провозу на борту воздушного судна, в размере не менее 115 сантиметров в сумме трех измерений», - говорится в сообщении министерства.

При этом ведомство отмечает, что такие габариты соответствуют международной практике.

Ранее сообщалось, что в российском лоукостере «Победа» вступили в силу изменения в правилах провоза ручной клади. Они были приняты в целях исполнения решения Верховного суда России.