Суд в Риге оштрафовал солдат ВС США за осквернения памятника Свободы

Двое американских солдат заплатят 400 евро штрафа за то, что они справили нужду возле памятника Свободы в столице Латвии. Соответствующее решение приняла Полиция самоуправления Риги.

Как рассказал представитель латвийской полиции Том Садовскис, 8 марта сотрудники центра видеонаблюдения заметили, как два человека мочатся возле монумента. К нарушителям, по его словам, сразу подоспели правоохранители.

«Каждый из военнослужащих армии США оштрафован на 400 евро за открытое неуважение к памятнику Свободы», - заявил он.

В свою очередь, глава департамента военно-публичных отношений латвийского Министерства обороны Каспар Галкин подтвердил, что военнослужащие были оштрафованы. Он также сообщил, что они будут наказаны и со стороны Вооруженных сил США.

В Латвии находятся несколько тысяч американских солдат. Прибалтийская республика входит в НАТО с 2004 года.

