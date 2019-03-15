Прокуратура просит пять лет колонии для отца полковника Захарченко

Гособвинение запросило для отца арестованного полковника МВД Дмитрия Захарченко пять лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Слушания проходили в Мещанском суде Москвы.

Виктора Захарченко обвиняют в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство».

«Прошу суд признать Захарченко виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей», - сказала прокурор.

Для второго фигуранта дела, экс председателя правления банка «Московское ипотечное агентство» Владимира Корьевкина, судья запросила шесть лет в колонии и штраф в 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура обнаружила у бывшего полковника Захарченко новые активы практически на 500 млн рублей.