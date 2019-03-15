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Видео нападения Макгрегора на фаната появилось в Сети

Роман Захаров
20:46 15.03.2019
Спортсмен напал на поклонника, когда тот хотел сфотографироваться с кумиром.
© Видео: TMZSports, Youtube © Фото: thenotoriousmma, instagram

В Сети появилось видео нападения известного ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора на своего поклонника. На кадрах видно, как спортсмен топчет лежащий на асфальте телефон.

Инцидент произошел несколькими днями ранее возле дверей отеля, в котором проживал Макгрегор. По информации издания Mirror, один из фанатов бойца захотел сфотографироваться со своим кумиром, однако тот не оценил идею и разбил поклоннику мобильное устройство.

Потерпевший обратился в полицию, которая позже задержала Макгрегора и поместила его в камеру окружной тюрьмы Майами-Дейд. Экс-чемпиону были предъявлены обвинения в повреждении чужого имущества и ограблении.

После внесения 12,5 тысячи долларов залога спортсмен вышел на свободу.
 

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