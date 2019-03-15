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Врач Началовой рассказал, что ее болезнь запустили в больнице в США

Анастасия Евдокимова
20:21 15.03.2019
По словам Василия Шурова, певица лечилась в США от подагры десять лет назад, причем лечение это было неэффективно и только привело заболевание в запущенную форму.
Врач Началовой рассказал, что ее болезнь запустили в больнице в США
© Фото: Anatoly Lomokhov, globallookpress

Врач Юлии Началовой Василий Шуров, который лечил ее от подагры полгода назад, рассказал, что в тот период времени никакой системной красной волчанки у нее не было. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Системная красная волчанка — аутоиммунное тяжелое заболевание. На тот момент, когда мы обследовали Началову — полгода назад, никакой красной волчанки у нее не было», — сказал Шуров.

Врач подчеркнул, что ранее появившаяся в СМИ информация о том, что Началова якобы прошла в США курс гормональной терапии, недостоверна.

По его словам, она действительно лечилась в США от подагры десять лет назад, причем лечение это было неэффективно и только привело заболевание в запущенную форму.

Ранее пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева сообщила о том, что певица постепенно идет к выздоровлению.

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