Врач Началовой рассказал, что ее болезнь запустили в больнице в США
Врач Юлии Началовой Василий Шуров, который лечил ее от подагры полгода назад, рассказал, что в тот период времени никакой системной красной волчанки у нее не было. Об этом пишет «Московский комсомолец».
«Системная красная волчанка — аутоиммунное тяжелое заболевание. На тот момент, когда мы обследовали Началову — полгода назад, никакой красной волчанки у нее не было», — сказал Шуров.
Врач подчеркнул, что ранее появившаяся в СМИ информация о том, что Началова якобы прошла в США курс гормональной терапии, недостоверна.
По его словам, она действительно лечилась в США от подагры десять лет назад, причем лечение это было неэффективно и только привело заболевание в запущенную форму.
Ранее пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева сообщила о том, что певица постепенно идет к выздоровлению.