Врач Началовой рассказал, что ее болезнь запустили в больнице в США

Врач Юлии Началовой Василий Шуров, который лечил ее от подагры полгода назад, рассказал, что в тот период времени никакой системной красной волчанки у нее не было. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Системная красная волчанка — аутоиммунное тяжелое заболевание. На тот момент, когда мы обследовали Началову — полгода назад, никакой красной волчанки у нее не было», — сказал Шуров.

Врач подчеркнул, что ранее появившаяся в СМИ информация о том, что Началова якобы прошла в США курс гормональной терапии, недостоверна.

По его словам, она действительно лечилась в США от подагры десять лет назад, причем лечение это было неэффективно и только привело заболевание в запущенную форму.

Ранее пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева сообщила о том, что певица постепенно идет к выздоровлению.