Более половины украинцев считают запрет российских соцсетей ошибкой

Больше половины украинцев (53%) считают, что запрет российских соцсетей на территории Украины является ошибкой, которая приводит лишь к ограничению прав граждан. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии, ссылаясь на результаты опроса.

«Точки зрения, что запрет российских соцсетей является ошибкой и приводит лишь к ограничению прав граждан, придерживаются около 53,2% опрошенных», - информирует институт.

В сообщении отмечается, что этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом (45,8%).

Лишь 28,8% респондентов убеждены, что запрет российских социальных сетей - это нужный шаг «для защиты государства». Стоит отметить, что в феврале 2018 года такого мнения придерживались 30,2% опрошенных.

Еще 17,9% участников опроса не смогли ответить на вопрос.

Стоит отметить, что исследование проводилось с 28 февраля по 11 марта 2019 года во всех украинских регионах, кроме неподконтрольной Киеву территории Донбасса. В опросе приняли участие более 2 тысяч человек в возрасте от 18 лет.