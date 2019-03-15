ЦОДД оштрафовали за установку уменьшенных дорожных знаков

Одно из важнейших лидерских качеств - умение разруливать сложные вопросы - сейчас очень пригодится сотрудникам московского Центра организации дорожного движения. Дело в том, что их эксперимент с дорожными знаками, призванный улучшить облик города, обернулся судебным иском.

Мысль была такая - некоторые знаки слишком крупные, их чересчур много и это портит облик столицы. Росстандарт своей новой нормой разрешил апгрейд - в качестве эксперимента. И в прошлом году на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы в Москве знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» появились в уменьшенном варианте - 50 на 50 сантиметров.

Но в ГИБДД новые тенденции дорожной моды не оценили, сослались на Кодекс об административных нарушениях и через суд потребовали вернуть знакам первоначальный размер - 90 на 90 и 70 на 70. Новаторов оштрафовали на 200 тысяч рублей. Сами они говорят, что это несправедливо.

«Мы уверены в своей правоте. Мы считаем, что ДТП зафиксированных именно из-за изменения размера знаков в Москве не было. В том числе, есть мировая практика, в различных мегаполисах мира, сопоставимых с Москвой, где применяются такие же уменьшенные типоразмеры знаков», - заявляет пресс-секретарь Центра организации дорожного движения правительства Москвы Анастасия Писарь.

Надо добавить, что перекрестков с уменьшенными знаками в Москве уже десятки. Что будет с ними - пока непонятно. Точка в деле о знаках не поставлена. В ближайшем будущем решение суда будет обжаловано.