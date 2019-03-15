Дерипаска подал в суд на минфин США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в Федеральный суд Вашингтона иск на минфин США с требованием отменить санкции против него.

В иске бизнесмен заявляет, что из-за санкций его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов.

Он также считает, что управление по контролю за иностранными активами минфина США незаконно преследовало его.

Ранее сообщалось, что минфин США расширил антироссийские санкции по Украине. Их пополнили шесть физических лиц и восемь компаний, связанных с украинским кризисом.