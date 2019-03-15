Глава Волгоградской области доложил Путину о создании онкоцентра в регионе

Через два года в Волгоградской области появится целая сеть медицинских учреждений, специализирующихся на борьбе с онкологией. Губернатор региона сегодня рассказал об этом президенту на встрече в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, напомнил, что глава области уже пять лет у руля и пришло время подводить итоги.

Андрей Бочаров рассказал, что социально-экономическая ситуация в регионе стабильно-динамична. Приоритеты - демография и повышение качества жизни людей. Медицина - одно из главных направлений. Скоро начнется масштабный проект по модернизации поликлиник.

Кроме того, власти приняли решение закупить мобильные медпункты, чтобы жители даже самых отдаленных районов не оставались без своевременной помощи.

