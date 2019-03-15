Организатор признался, что готовил покушение на Мадуро по заказу США

США готовили покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро в прошлом году. Атака должна была проводиться при помощи военного беспилотника. Об этом сообщает CNN со ссылкой на самого участника попытки убийства венесуэльского лидера.

Он предоставил телеканалу ролики, на которых видны беспилотники, с помощью которых и было совершено покушение. Участник атаки рассказал, что всю технику покупали в американском он-лайн магазине.

Отмечается, что покушение планировалось на 4 августа 2018 года мятежными венесуэльскими военнослужащими. Организаторы три раза встречались с американскими официальными должностными лицами после попытки покушения с целью получения необходимой информации, а также поддержки со стороны Вашингтона.

По словам участника заговора, подготовка проходила на территории Колумбии.