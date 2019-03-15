Канада ввела санкции против 114 россиян и 15 компаний из РФ. Информацию об этом распространил канадский МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, ограничительные меры вводятся в связи с ситуацией, произошедшей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«В координации с Европейским союзом и Соединенными Штатами Канада сегодня объявляет о новых ограничениях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе», - сказано в сообщении министерства.

Санкции затронут компании «Сухой», «Туполев», «Миг», «Силовые машины», «Строймонтажгаз» и еще 10 российских предприятий.

Напомним, 25 ноября 2018 года украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в российские территориальные воды в Керченском проливе. На требования российских пограничников остановиться они не реагировали. Вскоре суда ВМС Украины задержали. Нарушители на допросе признались, что выполняли приказ: их действия координировали сотрудники СБУ.