У московской «девочки-маугли» нашлись родственники

Многие люди, узнав о найденной в захламленной мусором квартире девочке, стали обращаться с предложениями взять ребенка в свою семью. Такое заявление сделала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Есть обращения с вопросами об усыновлении ребенка», - сказала омбудсмен.

Правозащитница также рассказала, что у малышки нашлись родственники. В частности, тетя девочки намерена забрать ее себе.

При этом Кузнецова отметила, что решение о дальнейшей судьбе ребенка будут принимать органы опеки и попечительства после принятия процессуальных решений правоохранительными органами.

По словам омбудсмена, необходимо дождаться результатов расследования и не делать преждевременных выводов.

«Главное, чтобы рядом оказался человек, который будет о ней заботиться, любить ее и чувствовать, что с ней происходит», - добавила Анна Кузнецова.

Ранее сообщалось, что уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова навестила в больнице московскую девочку-маугли. На кадрах, которые опубликовала «Звезда», видно, как омбудсмен играет с малышкой, которая, судя по записи, находится в хорошем настроении.

Перед этим правозащитница рассказывала, что пострадавший ребенок идет на поправку, уточнив, что все зафиксированные заболевания стали проходить.

Напомним, пятилетнюю девочку с признаками анорексии нашли сотрудники правоохранительных органов в воскресенье, 10 марта, в квартире в Москве в антисанитарных условиях. Сейчас ребенок находится в больнице. Мать пострадавшей арестована, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».