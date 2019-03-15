Минфин США расширил список антироссийских санкций

Минфин США расширил антироссийские санкции по Украине. Их пополнили шесть физических лиц и восемь компаний, связанных с украинским кризисом.

В список попал замглавы погранслужбы России Геннадий Медведев, а также компания «Океанприбор», зеленодольский завод, ярославский судостроительный завод и ряд крымских предприятий. Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее в Кремле назвали истинные причины введения США антироссийских санкций и отметили, что по мере приближения выборов в Соединенных Штатах накал русофобии там будет только нарастать.